Haaland, la Juve fa l'offerta a Raiola

Il prezzo di saldo è una specie di “clausola Raiola” che abbatte la valutazione di Erling Brant Haaland. Non i 70- 80 milioni che sarebbero serviti per il classe 2000 astro nascente del Salisburgo ma una cifra vicina ai 30 milioni, tenendo conto delle commissioni. In fondo, se tutto sarà confermato, un affarone. Anche perché i numeri sono numeri, il ragazzo norvegese del Salisburgo ha già portato a casa 28 palloni: 16 gol in campionato (più 6 assist), 8 in Champions e 4 in Coppa d’Austria. Se queste sono le premesse, esistono tutte le condizioni possibili e immaginabili per sfondare il muro dei 50 quando sarà maggio e dovremo tirare le somme.

La Lazio stende la Juve 3-1 e sui social impazzano i post ironici

L'offerta Juve ad Haaland: tre milioni a stagione

La Juve si è materializzata recentemente con una proposta a Mino Raiola. Tre milioni di ingaggio a stagione, più eventuali bonus e tutte le condizioni giuste per arrivare a un’intesa. Il particolare che fa la differenza: è vero che la Juve vuole collezionare campioni per rendere sempre più sensibile l’obiettivo Champions, ma è anche vero che puntare sui giovani più bravi in giro per il mondo è una necessità, una storia scritta da sempre. Higuain ha un contratto in scadenza nel 2021, Mandzukic è separato in casa da agosto e molto presto andrà via, normale che in attacco ci sia la necessità di tenere accesi i riflettori. Oltretutto il Salisburgo, memorizzata la clausola che è una tagliola, ha l’esigenza di trovare una soluzione in grado di mettere tutti d’accordo.

