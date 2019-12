Liverpool, Klopp rinnova fino al 2024

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Liverpool e Jurgen Klopp assieme fino al 2024. Il tecnico tedesco ha rinnovato il contratto che lo lega ai Reds, lo annuncia il club inglese sul sito ufficiale. "Per me questa è una dichiarazione d'intenti, che si basa sulla conoscenza di quello che abbiamo fatto finora e i traguardi che dobbiamo ancora raggiungere. Questo club è fantastico. non potevo pensare di andarmene" sono le parole di Klopp riportate sul sito ufficiale del Liverpool. Il tecnico è arrivato in Inghilterra a ottobre 2015 dopo sette anni di successi al Borussia Dortmund ed è riuscito a portare i Reds sul tetto d'Europa conquistando la scorsa edizione di Champions League, sfiorata l'anno prima con la finale persa contro il Real Madrid. In questa stagione, il Liverpool sta dominando la Premier League ed è primo nella classifica del massimo campionato inglese.

Klopp alla guida del Liverpool