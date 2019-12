"Inter, per Lautaro Martinez è duello Barcellona-Manchester City"

BARCELLONA (Spagna) - Lautaro Martinez è uno dei giocatori più ambiti dai club di tutto il mondo, dopo gli exploit offerti nell'attuale stagione. Sull'argentino dell'Inter non ha messo gli occhi soltanto il Barcellona - club che avrebbe già avviato contatti con i dirigenti della società nerazzurra - ma, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'El Mundo Deportivo', anche il Manchester City. Il club inglese sarebbe disposto a raddoppiare lo stipendio che in questo momento il giocatore riceve nell'Inter. Il Manchester City, ingaggiando Lautaro, avrebbe l'intenzione di porre le basi per il futuro, dopo che Sergio Aguero ha dichiarato di volersene tornare in Argentina per giocare nell'Independiente alla scadenza del contratto, fissata per il 2021. Lautaro, 22 anni, ha segnato 13 gol in 22 partite nel corso dell'attuale stagione, fra Serie A e Champions League, riscuotendo l'interesse dei maggiori club.

