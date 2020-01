Rrahmani al Napoli: domani le visite mediche

Il Napoli piazza un altro colpo di mercato dopo quelli di Demme e Lobotka. È ormai fatta per il passaggio in azzurro di Amir Rrahmani, 25enne difensore kosovaro del Verona che sta ben figurando in questa Serie A. Il giocatore è atteso domani a Villa Stuart per le consuete visite mediche, poi firmerà un quinquennale da circa 1,8 milioni di euro ma resterà a disposizione di Juric fino al termine della stagione. La società di De Laurentiis verserà nelle casse dell’Hellas una cifra che si aggira intorno ai 14 milioni.

