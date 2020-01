Petrachi: "Politano-Spinazzola? Roma ed Inter continuano a trattare"

PARMA - "Politano-Spinazzola? La trattativa è ancora in corso, non c'è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto". Così il ds capitolino Gianluca Petrachi commenta lo scambio in corso tra Roma ed Inter ai microfoni del canale tematico giallorosso. "Il momento della squadra? Dobbiamo ripartire dalla cattiveria agonistica che finora ci ha contraddistinto, ora ricompattiamoci", prosegue l'ex dirigente del Torino che, a pochi istanti dal match di Coppa Italia col Parma, aggiunge alla Rai: "La Roma deve ripartire, dobbiamo fare risultato e serve ricompattarci per fare qualcosa di importante. Noi ci teniamo molto a questa competizione, spero di vedere un’ottima Roma”.

