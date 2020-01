Giroud, sorpresa Lazio: Lotito prova il colpo

ROMA - Un colpo a sorpresa, un colpo nel finale di calciomercato. La Lazio starebbe lavorando per portare nella Capitale Olivier Giroud. Trentatré anni, è in uscita dal Chelsea. Su di lui c’è il forte interesse del Tottenham, ma il ds Igli Tare in queste ore ha intensificato i contatti.

Giroud alla Lazio, il grande affare

Già da qualche giorno si parlava di un possibile colpo in attacco per la Lazio. E poi ecco il nome: Giroud. Ex Arsenal, dal 2018 al Chelsea. Va in scadenza di contratto a giugno, ma la dirigenza biancoceleste vorrebbe anticipare i tempi fin da ora per regalare a Simone Inzaghi un big. Dopo il benestare di patron Lotito all'operazione, Tare è volato a Milano. Da lì lavora per portare il francese campione del mondo a Formello. Ci sarebbe già un'intesa di massima con il Chelsea, con il calciatore che avrebbe già detto sì ad un possibile trasferimento alla Lazio. Sono ore frenetiche, anche perché non c’è molto tempo a disposizione. Sui social intanto, i tifosi fantasticano. Si tratterebbe di un “colpo alla Klose”, un attaccante di prestigio e esperienza per sognare in grande. Fisicamente dà ancora garanzie, Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte.

