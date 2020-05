“Hagi a titolo definitivo ai Rangers, niente Lazio: affare praticamente fatto”

ROMA - La Lazio fuori dalla corsa per Ianis Hagi. Il giocatore romeno, come scrive il Daily Record, sarà riscattato dai Rangers di Glasgow. Decisiva la volontà del ragazzo, disposto a rimanere, e quella del club, pronto a fare uno sforzo economico pur di esercitare il diritto di riscatto. Saranno 5 i milioni di euro da versare nelle casse del Genk, che a gennaio aveva girato in prestito il figlio del grande Gheorghe agli scozzesi. Battuta la concorrenza, la Lazio ormai è fuori dalla corsa. Voci insistenti vedevano il club biancoceleste pronto a sferrare il colpo in estate per rinforzare il pacchetto offensivo di Inzaghi. Cambiano gli obiettivi. I Rangers hanno anticipato la mossa, fine dei giochi. Ianis, da gennaio in poi, ha collezionato 12 presenze, 3 gol e 2 assist. Poi lo stop per l’emergenza Coronavirus aveva messo in dubbio l’opzione di acquisto. Situazione sbloccata. Attenzione però ad un possibile altro scenario. I Rangers, dopo aver esercitato il riscatto, potrebbero anche metterlo sul mercato e fare cassa. Acquistato a 5, rivenduto a 9-10 milioni. In Scozia parlano anche di questa possibilità.

