“La Lazio segue il greco Bakasetas dell'Alanyaspor”

ROMA - Anastasios Bakasetas è un centrocampista greco classe ’93 che sta facendo grandi cose in Turchia. Gioca nell’Alanyaspor, contratto in scadenza nel 2022. Preso un anno fa per poco più di 500mila euro dall’Aek Atene, oggi vale 4 volte tanto. Merito di una grande stagione tra Super Lig e Coppa nazionale: 33 presenze, 10 reti e 5 assist. La Lazio lo starebbe seguendo.

Le voci sull’interessamento della Lazio

In Turchia, il portale Fanatik mette i biancocelesti sulle tracce del nazionale greco. Parliamo di un centrocampista offensivo, abile con i piedi, veloce. Bravo ad agire da trequartista, ma anche da ala. Un profilo ‘alla Correa’ per rimanere in tema Lazio. Igli Tare sonda il mercato alla ricerca di un possibile sostituto di Milinkovic. Bakasetas, in questo senso, ha caratteristiche differenti rispetto al Sergente biancoceleste. Il ds valuta profili anche di un certo spessore e costo. Ma solo in caso di cessione di Sergej è pronto ad affondare qualche colpo. Per ora, su questo fronte, non si muove nulla. Bakasetas ad oggi è solo una voce di mercato che arriva dalla Turchia.