Lazio, l’ex Romulo: “Milinkovic un fuoriclasse. Al top anche Marusic”

ROMA - Sei mesi alla Lazio sono bastati a Romulo per affezionarsi alla piazza, alla società, ai colori. Con l’aquila sul petto ha alzato anche un trofeo al cielo: la Coppa Italia vinta all’Olimpico contro l’Atalanta. Poi il mancato riscatto, il ritorno al Genoa e una nuova avventura per lui. Senza mai dimenticare il periodo nella Capitale e due grandi giocatori. Ai microfoni di Foot mercato, l’esterno italiano-brasiliano ha commentato: “Milinkovic-Savic è un craque, è uno dei più completi che abbia mai visto. È forte tecnicamente, tatticamente, fisicamente, gioca con due piedi, tira forte, sa giostrare il pallone, è forte di testa, marca, passa. È completo. Marusic? Gioca nella mia posizione, mi piace molto come calciatore. Siamo stati in competizione per il posto, ma non posso che parlarne bene, è anche lui un super giocatore”. Parole al miele verso due grandi protagonisti di questa Lazio.