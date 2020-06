Arthur ha terminato le visite mediche: attesa per la firma con la Juve

TORINO - Arthur è atterrato a Torino la notte scorsa e ha da poco terminato le visite mediche al J Medical che lo porteranno tra poco a prima firmare il contratto con la Juventus. Il centrocampista brasiliano del Barcellona, in procinto di passare ai bianconeri nell'affare che porterà Miralem Pjanic al club blaugrana, è sbarcato all'aeroporto di Caselle dopo la mezzanotte. Arthur si prepara a firmare un contratto di cinque anni con la Juve. L'affare prevede che il brasiliano venga ceduto ai bianconeri in cambio di 70 milioni di euro (più di 5 di bonus), di cui 60 coperti da Pjanic che compierà il viaggio da Torino a Barcellona. Anche il centrocampista bosniaco è arrivato stamattina al J Medical per svolgere le visite mediche con i dottori del Barcellona, sbarcati a Torino insieme con Arthur. I due calciatori sono entrati, dopo le 9, da un ingresso secondario per evitare giornalisti e tifosi.

