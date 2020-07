Giuntoli: “Osimhen al Napoli? Manca l'accordo con il nuovo agente”

"Per Osimhen dobbiamo ancora trovare un accordo di massima col nuovo agente. Ci interessa, vediamo come evolve la situazione perché non è come tutti pensano". Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli nel pre-partita del match contro il Sassuolo parlando delle prossime mosse di mercato degli azzurri in entrata e in uscita. "Per quanto riguarda Koulibaly, in questo momento non abbiamo ricevuto offerte. Non abbiamo tutta questa fretta di prendere adesso delle decisioni - spiega l'uomo mercato degli azzurri ai microfoni di Dazn - con i giocatori importanti valuteremo successivamente cosa fare". E sul momento di flessione della squadra: "Sono preoccupato, il nostro intento è onorare tutte la partite e fare bene, siamo un po' arrabbiati. Speriamo che sia una crisi di passaggio", conclude Giuntoli.

