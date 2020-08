Lazio, Muriqi è ad un passo: Inzaghi avrà la sua torre d'attacco

ROMA - Uno esce, uno entra. In casa Lazio si registrano movimenti per il reparto attaccanti. Felipe Caicedo è vicino all’Al Gharafa, società del Qatar pronto a ricoprirlo di dollari. Il ds Igli Tare aspetta la cessione definitiva del Panterone, nel frattempo si è mosso per il sostituto: Vedat Muriqi. Il gigante kosovaro è un promesso sposo biancoceleste.

L’attaccante che serviva

Simone Inzaghi ha fatto esplicita richiesta di un attaccante-torre per la prossima stagione. Muriqi viene seguito da settimane, la trattativa nelle ultime ore è andata avanti: sedici milioni di euro più di due di bonus per la punta. Il Fenerbahce, che attraversa una crisi finanziaria, è pronto a dire sì. Anche perché farebbe registrare una notevole plusvalenza: Vedat era stato prelevato dal Rizespor per appena 3 milioni. Il giocatore di Prizren, 194 centimetri di muscoli e strapotere fisico, viene da una ottima stagione in Turchia: 36 presenze, 17 gol e 7 assist. Ha già detto sì alla Lazio, non vede l’ora. C’è attesa: prima la cessione di Caicedo, poi il colpo Muriqi. Tare è pronto all’assalto finale.

Lazio, Caicedo in uscita: tutti i nomi per sostituirlo