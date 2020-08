"Milan su Brahim: Maldini a lavoro"

MADRID (SPAGNA) - Brahim è in uscita dal Real Madrid e potrebbe approdare al Milan. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il classe '99 sarebbe alla ricerca di minuti visto il poco spazio ritagliatogli dal tecnico Zidane in questa stagione (10 presenze complessive e un gol in Coppa del Re). L'obiettivo del malagueno è quello di mettersi in mostra e trovare spazio tra le fila della nazionale spagnola in vista dell'Europeo U21 e delle Olimpiadi, senza dimenticare l'Europeo con la nazionale maggiore.

Ibrahimovic resta: accordo Milan

La formula

Come riportato dal Mundo Deportivo, Brahim è uno degli obiettivi di mercato del Milan e il ds dei rossoneri, Paolo Maldini, starebbe tracciando un piano per portarlo al Meazza. Rimangono però da sciogliere i nodi legati alla formula del trasferimento. Mentre il Milan vorrebbe un'opzione d'acquisto, il Real Madrid si sarebbe rifiutato categoricamente. Secondo il quotidiano spagnolo, però, non ci sarebbero solo i rossoneri sul giovane talento delle Merengues: Real Sociedad, Betis e Getafe rimangono alla finestra.