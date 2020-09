Commisso: "Chiesa? Se vuole restare alla Fiorentina lo dica"

FIRENZE - "Chiesa? Per lui, fino ad oggi, considerando anche l'anno passato, non abbiamo mai avuto una richiesta scritta da una qualsiasi squadra al mondo. Non è assolutamente vero che c'è un'offerta sul piatto, e se qualcuno dice che sbaglio, porti avanti i documenti e me li mostri". Lo ha detto ai microfoni di 'Rtv 38' il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso. "A Chiesa voglio bene, gli ho fatto la promessa che se lui se ne vuole andare, lo lascerò andare, basta che ciò avvenga al giusto prezzo - ha aggiunto Commisso - Ora vediamo quello che succede. C'è anche la possibilità che Chiesa rimanga alla Fiorentina, ci vedremo con lui e ci dirà quel che vuole fare. Credo che con Vlahovic, Chiesa, Kouame, Ribery, Cutrone e Sottil abbiamo sei ragazzi in attacco che ci danno una buona situazione. Vlahovic? Ha fatto un buonissimo primo anno. La gente mi diceva di mandarlo via ma io non mando via nessuno. Se posso, voglio tenerlo a Firenze perché lui è stato uno dei primi che mi ha fatto innamorare a Chicago", durante la tournée estiva della scorsa estate. "Lui è un bravissimo ragazzo e speriamo che l'esperienza che ha fatto quest'anno sia valida". (in collaborazione con Italpress)