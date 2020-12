Ufficiale, Szoboszlai al Lipsia: contratto fino al 2025

Szoboszlai, obiettivo di mezza Serie A

Il talento ungherese era finito nel mirino dei principali club di Serie A. In molti, infatti, in Italia avevano messo gli occhi sull'ormai ex calciatore del Salisburgo, capace di segnare otto gol e offrire dieci assist nelle 20 presenze collezionate con il Salisburgo in questa stagione. Szoboszlai era finito anche nei 'pizzini' di Fabio Paratici. Il dirigente della Juventus, a gennaio 2019, aveva scritto una serie di nomi di calciatori (obiettivi del mercato bianconero) su un foglietto durante una cena in un hotel di Milano e in quell’elenco c'era anche il nome del nuovo acquisto del Lipsia.