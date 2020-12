"Lazio, Vavro piace al Fenerbahce"

ROMA - Fuori dalle liste per il campionato e per la Champions League, escluso dai piani tattici di Inzaghi e mai convincente. Il futuro di Denis Vavro non sarà alla Lazio, il giocatore è sul mercato e la società sta già pensando ad una sistemazione per provare a rientrare dell'investimento importante di 10,5 milioni fatto un anno e mezzo fa, cifra versata nelle casse del Copenaghen. Sono cominiciati i primi sondaggi per capire quale club potrebbe essere interessato al centrale slovacco: Italia, Germania, Inghilterra e Francia, la Lazio sta cercando ovunque e ultimamente è spuntata anche l'ipotesi Turchia.