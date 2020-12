Muriqi, puoi dare di più: primo bilancio sull'attaccante

ROMA - Vedat Muriqi, il nuovo acquisto top del mercato estivo della Lazio, è ancora a zero gol. Arrivato in biancoceleste con la fama di bomber, per problemi di infortuni, Covid e inserimento non ha messo a segno nemmeno una rete. Con il Milan quasi un’ora di partita: tanto impegno e basta. Non è, per ora, l’uomo che ha fatto fare il salto di qualità alla squadra.