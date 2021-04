Milik: "Sto bene a Marsiglia, ma dipende anche dal club..."

MARSIGLIA (Francia) - "Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club". Accostato con sempre maggiore insistenza alla Roma, soprattutto in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa, l'ex Napoli Arkadiusz Milik, intervistato da Canal +, respinge le voci di un suo imminente ritorno in Italia. L'attaccante polacco, sbarcato in Costa Azzurra l'ultimo giorno della scorsa sessione di calciomercato, sarebbe anche nel mirino della Juventus.