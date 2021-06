Milan, il colpo Giroud in dirittura d'arrivo: i dettagli

C'è grande ottimismo attorno all’affare Olivier Giroud . Una fiducia crescente, soprattutto da parte dell’entourage dell’attaccante, che arriva dalla ferrea volontà del giocatore di provare una nuova avventura al Milan . Il prolungamento unilaterale esercitato dal Chelsea la settimana scorsa ha un po' rallentato i piani, ma Giroud sembra essere convinto di cambiare aria dopo gli Europei . L’opportunità di giocarsi la titolarità con Zlatan Ibrahimovic , e dunque essere protagonista in serie A e in Champions League , lo affascina molto, anche in previsione dei prossimi Mondiali. D’altronde lo stesso Ct della Francia , Didier Deschamps , gli ha consigliato di giocare di più e al Chelsea difficilmente avrà il posto garantito. Al Milan invece sarà co-titolare insieme a Ibrahimovic che sicuramente non sarà in campo in tutte le partite.

Milan, contatti positivi tra il club e gli agenti del giocatore

I contatti tra gli agenti di Giroud e il Milan sono costanti, si è arrivati quasi ad un’intesa di massima sul contratto, e cresce la fiducia che l’affare possa andare realmente in porto. Il Milan offrirebbe 4 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, e sfrutterebbe il Decreto Crescita per risparmiare qualcosa a bilancio. Ora l’ultima mossa, quella decisiva per finalizzare il colpo, spetta alla punta classe 1986. Il Milan è pronto ad accoglierlo per consegnargli le chiavi dell’attacco (insieme a Zlatan), ma Giroud dovrà prima liberarsi a zero dal Chelsea. C’è un patto non scritto tra il francese e i vertici della squadra campione d’Europa che può giocare a favore del Milan. Il Chelsea infatti ha esercitato il rinnovo automatico con la promessa di liberarlo in caso di proposte dall’estero, ed è una forma cautelativa che i club inglesi applicano per non indirizzare i loro giocatori a zero verso squadre concorrenti della Premier League. Infatti su Giroud c’era il pressing del Tottenham, mentre il Milan rappresenterebbe un affare che non darebbe “fastidio” ai Blues. La palla passa a Giroud e al suo staff , mentre il Milan osserva da spettatore interessato. Intanto il giocatore vuole essere protagonista dell’Europeo che inizia oggi, ed è solamente a 5 gol di distanza da Thierry Henry, il primo cannoniere della storia della nazionale transalpina.

