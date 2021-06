Giroud, niente Milan: ufficiale il rinnovo con il Chelsea

LONDRA (Regno Unito) - Il Chelsea annuncia ufficialmente il rinnovo del contratto di Olivier Giroud . L'attaccante francese, che con i Blues si è appena laureato campione d'Europa battendo in finale di Champions i rivali del Manchester City, ha prolungato per un'ulteriore stagione. Il club londinese spegne di fatto le voci di mercato, che accostavano Giroud a numerosi club, con il Milan che sembrava ad un passo dal suo acquisto.

Giroud rinnova fino al 2022: il comunicato del Chelsea

"Il Chelsea Football Club conferma che nell'aprile di quest'anno è stata esercitata un'opzione per prolungare di un anno il contratto di Olivier Giroud. L'attuale contratto del francese sarebbe dovuto scadere alla fine di questa stagione, ma un'estensione significa che il soggiorno di tre anni e mezzo del 34enne a Londra Ovest continuerà per un altro anno. Da quando si è trasferito nella capitale dall'Arsenal, Giroud ha aiutato i Blues a conquistare tre importanti successi, oltre a fregiarsi della Coppa del Mondo con la Francia nel 2018. Ha 32 gol a suo nome per il club, di cui una mezza dozzina in questa stagione in Champions League, rendendolo il capocannoniere dei campioni d'Europa in quella competizione. Il poker contro il Siviglia è stata la prestazione eccezionale per l'attaccante nel 2020/21, anche se il suo contributo più significativo è arrivato negli ottavi di finale, quando ha segnato un importante gol in trasferta contro l'Atletico Madrid con una straordinaria rovesciata".

Marina Granovskaia: "Giroud cruciale in tanti momenti per il Chelsea"

Il direttore del Chelsea Marina Granovskaia ha dichiarato: "Olivier è stato una parte cruciale di tanti grandi momenti per questo club, dal suo contributo alla vittoria della nostra Coppa d'Inghilterra nel 2018 alla segnatura di 11 gol sulla strada per vincere l'Europa League nel 2019. Ha continuato a segnare gol importanti e non dimenticheremo mai il suo impegno contro l'Atletico Madrid nel tentativo di vincere la Champions League in questa stagione. Con così tanto da giocare ancora, c'era solo una decisione che potevamo prendere quando abbiamo esercitato l'opzione per rinnovare il suo contratto ad aprile".