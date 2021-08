Lazio, per Correa c’è l’Everton: lo scenario

ROMA - Lotito pronto ad un aumento di capitale per sbloccare l’indice di liquidità per far ripartire il mercato in entrata della Lazio. Ma dalle parti di Formello, tra le priorità, c’è sempre la cessione di Joaquin Correa. Non che sia l’intenzione del club, chiaro, ma il Tucu ad inizio estate aveva espresso la volontà di partire. Di offerte non ne sono arrivate, si attendono le mosse di Everton e Inter in primis.

Le possibili destinazioni di Correa

L’Everton sta per cedere James Rodriguez all’Atletico Madrid. Una volta piazzato il colombiano, potrebbe tuffarsi su Correa. I Toffies sono interessati a lui come Arsenal e Tottenham. Si vedrà. E poi c’è l’Inter di Simone Inzaghi. Venduto Lukaku, preso Dzeko, l’ex tecnico biancoceleste è alla ricerca di un’altra punta. Stravede per il Tucu, ma la dirigenza, al momento, guarda altrove. Correa per i nerazzurri è solo una seconda scelta. La Lazio spera di incassare 30-35 milioni dalla sua cessione. Sarri attende, vorrebbe puntare sull'argentino per la prima di campionato contro l'Empoli in programma sabato 21. E per la stagione che verrà. Futuro in bilico, giorni decisivi per sciogliere il nodo Tucu.