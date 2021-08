Lazio, come cambia il mercato dopo l’affare Pedro

ROMA - I colpi estivi della Lazio tutti registrati: Felipe Anderson, Hysaj, Romero, Radu (rinnovo) e Pedro sono giocatori biancocelesti e rinforzi per Sarri pronti ad essere utilizzati già alla prima di campionato. Ma il mercato non è ancora finito, anzi. Il tecnico toscano si aspetta altri calciatori. Tutto ruota, come da inizio estate, intorno a Joaquin Correa. Con il Tucu pronto a rimanere e con l’acquisto di Pedro, il reparto offensivo è completo. Ma l’argentino vuole andare via e Lotito attende offerte da almeno 30 milioni di euro.