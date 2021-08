Lazio, ufficializzati i colpi Felipe Anderson e Romero

Lazio, tutti gli affari diventano ufficiali

Nel primo pomeriggio il comunicato del club che annunciava l'ok sul mercato: "Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori”. Era un'operazione da fare entro oggi, perché entro venerdì alle 12 andrà consegnata la lista dei calciatori (non definitiva) per disputare il campionato. Lotito ha versato soldi liquidi nelle casse biancocelesti per far tornare l'indice di liquidità in positivo. Questione risolta.