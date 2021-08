Lazio, Tare: "Correa vuole rimanere in Italia. L'Inter..."

EMPOLI - Joaquin Correa e un futuro tutto da scoprire. Alla Lazio la sua avventura sembra finita. Convocato per la prima partita stagionale, a Empoli, ma finito in tribuna. E ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha spiegato sulle possibili trattative: "Si sa che ha chiesto dallo scorso anno di andare via. C'è una possibilità che possa finire all'Inter: adesso vediamo come si sviluppano gli eventi. Ha richieste anche dall'estero ma la sua volontà è restare in Italia. Non c'è mai stata una vera trattativa: ci sono le parti che stanno lavorando, vediamo nelle prossime ore cosa succede. L'importante è che chi resta alla Lazio lo faccia con convinzione", ha concluso Tare. Chiusura finale su Luis Alberto: "Il gioco di Sarri è differente da quello passato, serve tanta intensità e in questo momento Luis Alberto è un po’ indietro, è una semplice scelta tecnica. Non c’è nessun caso".