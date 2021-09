MONTEROSI - Rinforzo in porta per il Monterosi, che si è assicurato i servizi di Umberto Basile, portiere classe 2000 cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Per l'estremo difensore è il primo salto nei professionisti, visto che per ora ha sempre disputato campionati giovanili o dilettantistici. Come nella scorsa stagione, quando ha vestito la maglia del Francavilla.