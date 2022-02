"Botman, non solo Milan: Newcastle pronto a rifarsi sotto in estate"

Il Newcastle sarebbe pronto a rifare una nuova offerta al Lille per ingaggiare Sven Botman in estate. Secondo il The Sun, i Magpies sarebbero quindi pronti a tornare alla carica per il difensore dopo esser andati molto vicini ad acquistarlo già a gennaio. Sul giocatore di proprietà dei campioni di Francia c'è anche l'interesse del Milan e quello del Tottenham. Lo stesso Botman ha rilasciato queste dichiarazioni a Ziggo Sport: "Il Newcastle non è solo questione di soldi, hanno un bel progetto. Guardate da dove sono partiti Psg e City. Sarebbe bello farne parte, ma anche il Milan è un bellissimo club".