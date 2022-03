"Messi pronto a lasciare il Psg dopo i fischi dei tifosi"

PARIGI (Francia) - Potrebbe essere già al capolinea l'avventura di Leo Messi con il Paris Saint-Germain: la clamorosa notizia rimbalza dalla Francia, e anche dalla Spagna, confermata stamattina dal sito de L'Equipe. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i fischi all'argentino e a Neymar di domenica scorsa, quando il Psg ha battuto 3-0 il Bordeaux in campionato. I tifosi della squadra parigina rimproverano ai ragazzi di Pochettino l'eliminazione dalla Champions League, ad opera del Real Madrid. Dalla stampa spagnola arrivano peraltro indiscrezioni di ripetuti contatti tra Jorge Messi, padre-agente di Leo, e il Barcellona per sondare il terreno per un eventuale ritorno del calciatore in blaugrana. Non è però da escludere che il campione argentino, in caso di addio al Psg, possa accettare la corte dell'Inter Miami di David Beckham, anche in considerazione delle difficoltà finanziarie del Barça.