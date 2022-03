"Messi, addio al Psg? Con la delusione Champions futuro incerto"

PARIGI - "Messi resterà ancora in Francia?". Se lo chiedono in Argentina, dove il quotidiano Clarín mette in dubbio la permanenza di Leo al Psg dopo la cocente eliminazione per mano del Real Madrid dalla Champions League e crede che la Pulce abbia incassato "la più grande delusione della sua carriera", così grande da portarlo all'addio anticipato (il contratto scade nel giugno del 2023) dopo appena una stagione, la prima lontano dal Barcellona.