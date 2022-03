Footmercato: "Il Psg scarica Neymar, offerto a tutte le big"

Secondo quanto riportato da Footmercato , il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a cedere Neymar alle big europee, a partire dal Barcellona , ex squadra del fantasista brasiliano. Dopo la sconfitta e l'eliminazione della Champions League contro il Real Madrid , Neymar è finito nell'occhio del ciclone e durante la partita contro il Bordeaux è stato fischiato dai tifosi parigini. Il suo contratto scade tra tre anni, non è più un intoccabile e nelle ultime settimane il Psg avrebbe tentato di offrirlo a tutte le big europee, in primis i blaugrana. Resta da vedere se il giocatore è pronto e soprattutto se un club vorrà scommettere in grande su un giocatore che negli ultimi mesi è stato solo l'ombra di se stesso .

Non ha rispettato le tante aspettative

Arrivato a Parigi nel 2017 per 222 milioni di euro, il brasiliano non ha rispettato le tante aspettative che i tifosi riponevano in lui, nemmeno dopo l'ingaggio di Kylian Mbappé prima e di Lionel Messi poi. I parigini avrebbero contattato il Barcellona per la cessione, ma i blaugrana vorrebbero prendere un 9 vero e poi non potrebbero permettersi l'ingaggio del brasiliano. Quello che parrebbe certo è che i transalpini sarebbero aperti a cercare una via d'uscita onorevole a Neymar sperando di limitare finanziariamente i danni.