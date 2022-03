Le10sport: "Psg, tutto su Lewandowski se Mbappé lascia"

Se parte Kylian Mbappé, il Psg prenderebbe in seria considerazione l'acquisto dell'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Questo è quanto riportato da Le10sport, che dice anche che il polacco sarebbe da tempo un obiettivo di Leonardo in caso di partenza del francese. L'ex Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, ma ancora non avrebbe iniziato i colloqui con i bavaresi per il rinnovo. Nel caso in cui in estate la situazione non fosse cambiata, i campioni di Germania potrebbero pensare veramente di cederlo, anche per ricavare qualcosa dalla sua partenza.