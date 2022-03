"Haaland, il Manchester City è pronto a offrire 118 milioni"

Il Manchester City sarebbe molto ottimista di poter battere il Real Madrid nella corsa per ingaggiare il centravanti del Borussia Dortmund. Secondo Sports Illustrated, i Citizens sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 100 milioni di sterline (circa 118 milioni di euro) per acquistare il norvegese. In questo momento "basterebbero" i 75 della clausola per prenderlo, ma la suddetta scadrà il prossimo 30 aprile. Il piano della società inglese sarebbe quello di offrirgli un contratto che lo faccia diventare il giocatore più pagato di tutta la Premier League (al primo posto in questo momento c'è Cristiano Ronaldo, che guadagna 520 mila euro circa a settimana).