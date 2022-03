Dalla Spagna: "Psg, ecco quanto costerebbe Haaland"

Stando a quanto riportato da As, l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland sarebbe l'obiettivo numero uno del Psg nel caso in cui Mbappé se ne andasse. le cifre dell'operazione sarebbero da capogiro. Infatti, oltre ai 75 milioni della clausola rescissoria (valida solo fino al 30 aprile), lo stesso attaccante vorrebbe 17 milioni d'ingaggio annui. Inoltre, dovrebbero pagare anche 100 milioni di euro per le commissioni, 50 a Raiola e 50 al padre del giocatore. Leonardo e Al-Khelaifi, quindi, saprebbe bene cosa deve fare per cercare di acquistare Haaland.