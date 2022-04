United, incredibile Moyes: "Rice? Non parte per meno di 180 milioni"

L'allenatore del West Ham David Moyes ha detto Declan Rice, capitano dei londinesi, "non è in vendita per meno di 150 milioni di sterline", circa 180 milioni di euro. Gli Hammers avrebbero deciso di copiare la strategia usata dal Tottenham la scorsa estate per trattenere a Londra Harry Kane. Il capitano dell'Inghilterra non è passato al Manchester City in quanto il Tottenham voleva almeno 180 milioni di euro. Il West Ham sarebbe intenzionata a trattenerlo almeno fino all'inizio dei prossimi Mondiali. La scorso giugno Rice valeva 100 milioni di sterline - circa 120 milioni di euro - ma Moyes ha definito quel prezzo "economico". "La prima cosa da dire è che non è in vendita", ha detto Moyes quando gli è stato chiesto se 180 milioni di euro rappresentassero una vera valutazione di Rice.