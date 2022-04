"Liverpool, Salah a un passo dal rinnovo a vita"

La telenovela sul rinnovo di Mohamed Salah con il Liverpool potrebbe aver raggiunto un punto di svolta. Stando a quanto riportato dal Mirror, il fuoriclasse egiziano sarebbe a un passo dal firmare il rinnovo contrattuale che lo legherebbe ai Reds fino al 2027 per 31,5 milioni di euro a stagione. Precedentemente, in seguito alle sue richieste iniziali (avrebbe chiesto di guadagnare quanto Cristiano Ronaldo), ritenute impossibili da soddisfare per il club inglese, il 29enne sarebbe stato contattato da diversi top club europei come Psg e Barcellona. Dopo la mancata qualificazione del suo Egitto ai Mondiali in Qatar, l'ex Roma avrebbe accettato di scendere a compromessi con la squadra in cui milita dal 2017, e con cui ha messo a segno 115 gol in 171 partite giocate.