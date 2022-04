"Chelsea, Lukaku è deluso: anche il Psg pensa al belga"

C’è anche il Paris Saint-Germain tra i club pronti a partecipare all’eventuale asta che potrebbe scatenarsi nella prossima estate per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, la permanenza dell’attaccante belga al Chelsea sarebbe in dubbio non solo per la volontà del club, deluso per il rendimento del giocatore, ma pure per lo stato d’animo dello stesso ex interista.

Lukaku-Chelsea, storia di un amore mai scoppiato Dopo un ottimo approccio, con tre gol nelle prime tre partite contro Arsenal e Aston Villa, la stagione di Lukaku ha preso presto una piega molto negativa a causa delle difficoltà dell’attaccante di inserirsi negli schemi del tecnico Thomas Tuchel, che nella scorsa stagione aveva costruito le fortune della squadra, capace di conquistare la Champions League, su una formula offensiva basata sull’imprevedibilità, senza la presenza di un centravanti di ruolo. "Lukaku deluso: addio al Chelsea possibile" L’acquisto di Lukaku, volto proprio a colmare l’assenza in rosa di un “vero 9”, non ha tuttavia fatto le fortune né del club, né del giocatore, che ha presto perso quota nelle gerarchie di Tuchel. Lukaku, secondo quanto riportato da 'Exptress', sarebbe "fortemente deluso" per la stagione vissuta e sarebbe pronto a valutare l’ipotesi di lasciare il Chelsea per la seconda volta in carriera, dopo il primo addio datato 2013 per trasferirsi all'Everton, primo step felice di una carriera che lo avrebbe poi visto indossare in Premier anche la maglia del Manchester United, ma senza successo.