Abramovic, sequestrate 12 proprietà: c'è anche un castello

LONDRA (Inghilterra) - Continuano a essere sequestrati i beni di Roman Abramovic per via dei suoi presunti legami con Vladimir Putin. Il presidente del Chelsea, che sta prendendo parte ai colloqui di pace, deve fare adesso i conti con nuove sanzioni arrivate dalla Francia, che lo ha privato di ben 20 miliardi di sterline tra contanti e proprietà. Lo ha confermato il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Parigi, che ha bloccato 12 proprietà dell'oligarca russo, negandogli la possibilità di venderle o affittarle. Una lista che include "case, superyacht ed elicotteri", per un ammontare di oltre 25 miliardi di euro.