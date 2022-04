ESPN: "Pogba, sarà addio allo United: Ten Hag vuole Tchouameni"

Erik ten Hag, pronto a diventare il nuovo tecnico del Manchester United punterà tutto su Aurelien Tchouameni ed è pronto a lasciar partire Paul Pogba. Secondo quanto riferito da Espn, l'allenatore ha già indicato alla società inglese i colpi da realizzare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra questi il 22enne centrocampista del Monaco, protagonista di una buona stagione in Ligue 1.