"Pogba, incredibile Guardiola: lo vuole al City, Manchester in subbuglio!"

MANCHESTER (Inghilterra) - Paul Pogba lascerà lo United a giugno quando scadrà il suo contratto con i Red Devils ma...potrebbe non lasciare Manchester! Sportsmail infatti ha riportato una clamorosa indiscrezione che vedrebbe il Manchester City seriamente interessato ai servigi dell'ex Juventus. Pep Guardiola starebbe cercando un centrocampista versatile per la prossima stagione per sopperire alla partenza del capitano Fernandinho. I Citizens però dovranno aspettare la conclusione della stagione, dove sono in piena lotta contro il Liverpool, per corteggiare il centrocampista francese e riflettere anche sulla questione ingaggio visto che, ad oggi, Pogba percepisce 340 mila euro a settimana. Nel 2009 Carlos Tevez passò dallo United al City creando ai tempi un subboglio mediatico di gran portata.