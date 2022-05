"Manchester City, il Barcellona è di nuovo su Bernardo Silva"

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo , il Barcellona starebbe di nuovo pensando all'attaccante del Manchester City e del Portogallo Bernardo Silva come rinforzo per il reparto offensivo. La scorsa stagione, infatti, il portoghese sarebbe stato vicino a lasciare gli inglesi e la Catalogna parrebbe esser stata tra le sue destinazioni preferite. Ma poi l'intervento di Guardiola avrebbe bloccato il tutto, convincendolo a rimanere consegnandogli le chiavi della squadra, condivise con Kevin De Bruyne . Il suo contratto scade nel 2025 , e una sua uscita dai Citizens , in questo momento, apparirebbe molto complicata, nonostante i buoni rapporti che intercorrerebbero tra l'agente Jorge Mendes e Joan Laporta , il presidente degli azulgrana.

Il Barcellona vorrebbe Carlos Soler

Il Manchester City, infatti, fa ormai parte del meglio del calcio europeo come testimonia la finale di Champions League sfumata a pochi minuti dalla fine. Il Barcellona, anche se non si può dire che ne sia uscito definitivamente, non è più al centro di questo ristretto club. Per facilitare la trattativa, i catalani potrebbero inserire Frenkie De Jong, che sarebbe da tempo sul mercato per due ragioni: la prima che Laporta e il ds Alemany vorrebero alleggerire il monte-ingaggi, la seconda è che vorrebbero fare qualche cessione eccellente per poter tentare di prendere dal Valencia Carlos Soler, che Transfermarkt valuterebbe intorno ai 50 milioni di euro.