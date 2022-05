"Haaland al City: un'operazione da oltre 350 milioni"

MANCHESTER (Regno Unito) - Le notizie che giungono da Manchester sul trasferimento di Erling Haaland al City (visite mediche già svolte in Belgio) sono a dir poco clamorose. In attesa del trasloco di un altro crack del calcio mondiale, Kylian Mbappé, in orbita Real Madrid, sono le cifre dell'acquisto del bomber norvegese da parte del City di Guardiola a tenere banco. Secondo quanto riporta Marca il Manchester City verserà 75 milioni più 10 di bonus nelle casse del Borussia Dortmund. Cifra a cui si aggiungono i 40 milioni di ingaggio per il giocatore che firmerà un contratto quinquennale, 30 milioni di commissione al padre di Haaland, Alf-Inge, che nel City ha collezionato 38 presenze nel biennio 2000-2002 e 50 milioni di commissioni per l'agenzia che cura gli interessi del 21enne attaccante. Totale? Si va ben oltre i 350 milioni di euro. Una cifra clamorosa.