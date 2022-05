"Liverpool favorito alla corsa per l'acquisto di Tchouameni"

Il Liverpool sarebbe ora in pole position per acquistare il centrocampista del Monaco e della Francia Aurelien Tchouameni. Secondo quanto riferito da The Sun, i Reds lo avrebbero individuato come rinforzo ideale per la loro linea mediana in quanto è giovane e ha qualità. Ma la squadra di Klopp non sarebbe l'unica ad averlo inserito nel taccuino per la prossima sessione di mercato: anche Real Madrid e Psg sarebbero molto interessate al francese al pari di Manchester United e Arsenal, ma queste ultime due parrebbero essere molto indietro rispetto ai Reds.