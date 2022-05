"Cristiano Ronaldo resterà al Manchester United: ecco l'indizio"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Per Cristiano Ronaldo e il Manchester United quella che sta per concludersi è stata una stagione avara di soddisfazioni. Nessun trofeo in bacheca e la certezza di non disputare la Champions League la prossima stagione, una manifestazione che Cristiano Ronaldo ha sempre giocato negli ultimi 19 anni. I Red Devils, infatti, sono attualmente al sesto posto in campionato, ma la qualificazione all'Europa League al momento non è blindata, per cui il fuoriclasse portoghese potrebbe ritrovarsi a giocare in Conference League. Anche lo score dell'ex Juve non è in linea con le passate stagioni, anche se CR7 fino a questo momento ha messo a segno 24 reti e fornito tre assist in 39 presenze complessive. Si è parlato di un suo possibile addio a fine stagione, ma secondo quanto raccolto da The Sun il fuoriclasse lusitano potrebbe rispettare la naturale scadenza del contratto (giugno 2023) e restare all'Old Trafford.