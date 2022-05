Psg in Qatar senza Mbappé: il club teme l'annuncio dell'addio

Parigi e Madrid con il fiato sospeso

Il timore del club parigino è che l'attaccante francese, in scadenza di contratto, possa annunciare il suo addio e il suo futuro al Real Madrid che lo corteggia da tempo. Per questo, secondo la stampa spagnola, la società ha cercato di portarlo a Doha e di vietargli la partecipazione alla serata di gala, ottenendo come risposta il no del calciatore. Già nel 2019, nella stessa occasione, Mbappé mandò messaggi precisi al Psg e, domenica tutta l'attenzione dei tifosi parigini (ma anche quella dei madrileni 'blancos'), sarà così rivolta all'evento dell'Assocalciatori transalpina. Non per i premi ma per gli eventuali annunci: "Spero che non dica niente, perché i resto della squadra sarà in Qatar - ha confessato Pochettino alla vigilia della sfida contro il Montpellier - o che sia una comunicazione positiva per noi".