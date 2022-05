Messi, parla il padre: "Leo al Barcellona? Magari un giorno..."

Una casa a Barcellona

Parole che hanno fatto 'rumore' nell'ambiente blaugrana lasciato in lacrime dalla 'Pulce' la scorsa estate, quando per motivi economici il Barça ha deciso di non rinnovare il contratto al suo capitano passato così alla corte del Psg. "Se è contento a Parigi? Beh, sì" ha aggiunto il padre di Messi, che ha un contratto con i francesi fino al 2023 (con l'opzione per un altro anno) e in passato ha detto di vedersi un giorno come dirigente del club catalano. Jorge ha comunque escluso che il figlio trascorrerà le vacanze estive a Barcellona dove comunque ha ancora la sua casa a Castelldefels, dove torna ogni tanto con la famiglia.