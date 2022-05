Klopp: "Liverpool su Mbappé? Certo, non siamo ciechi"

LIVERPOOL (Inghilterra) - "È ovvio che ci interessi Kylian Mbappé, non siamo ciechi ". Si è espresso così l'allenatore del Liverpool , Jurgen Klopp , su un possibile - ma complicatissimo - approdo di Mbappé ad Anfield Road. L'asso francese ha scelto il Real Madrid, la squadra dei suoi sogni , ma Klopp - a poche ore dal delicato impegno dei Reds a Southampton in Premier - non nasconde di aver un debole per Kylian: "Di sicuro ci piace", commenta l'allenatore teutonico aggiungendo che "se a qualcuno non piace, allora dovrebbe farsi qualche domanda".

Tentativo fallito

Lo stesso Klopp sottolinea come i Reds non possano intromettersi in una trattativa, quella tra Kylian e Florentino Perez, ormai ben avviata e sempre più vicina al traguardo: "Non possiamo entrare in ballo in queste battaglie", ha ammesso l'allenatore dei Reds aggiungendo che "ci sono altre squadre coinvolte. Ma va bene così, Mbappé resta comunque un gran giocatore".