"Mbappé al Real Madrid, ci siamo: manca solo l'annuncio". Svelati tutti i dettagli

MADRID (SPAGNA) - Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid la prossima stagione. Manca ancora l'ufficialità ma secondo quanto trapelato nelle ultime ore e riportato dal quotidiano spagnolo Marca sarebbe ormai solo questione di tempo e poi ci sarà l'annuncio. Lo stesso calciatore al gala del calcio francese tenutosi la notte di domenica ha reso nota la sua volontà attraverso alcune dichiarazioni. L'attaccante francese non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare per i Blancos e nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei contatti tra le parti finalizzati a trovare un accordo. Il Psg ha cercato in tutti i modi di convincerlo a restare sotto la Torre Eiffel, ma l'ex Monaco non ha mai avuto dubbi nonostante le offerte monstre di Al-Khelaïfi.

Psg, Mbappé e il futuro: "La mia scelta è quasi fatta"

La tattica del Real Madrid per portare Mbappé al Santiago Bernabeu

Come sottolinea il quotidiano spagnolo, la tattica delle Merengues, invece, è stata quella di evitare qualsiasi contatto diretto con il calciatore nonostante sia libero di contrattare dal 1° gennaio, ma lavorare sulle persone a lui vicine. La svolta sarebbe arrivata tra lunedì e martedì della scorsa settimana, quando il calciatore si trovava nella capitale spagnola. José Ángel Sánchez, direttore generale del Real Madrid, ha preso il comando, mettendo da parte altre questioni che aveva programmato di chiudere in quei giorni. Agenti di altri giocatori hanno visto cancellati gli appuntamenti, ma ne è valsa la pena. Finalizzato l'accordo, l'entourage del calciatore ha chiesto prudenza per permettere al francese di restare concentrato per gli ultimi impegni con il Psg: "Dobbiamo rispettare tutte le parti coinvolte. Anch'io ho fretta, ma non si tratta solo di me. È finita, mancano solo pochi dettagli, ma è finita", ha detto il francese al galà del calcio francese. Al Real Madrid mantengono i piedi per terra, scottati da quanto accaduto la scorsa estate, ma ora è solo per volontà di una persona. Quella stessa persona che, però, insieme al suo ambiente, ha già espresso la propria volontà.

Mbappé-Real Madrid: i dettagli dell'affare

Passando alle cifre, il Real Madrid dovrà sì sborsare una bella cifra tra bonus di trasferimento e stipendio, ma certamente lontana da quei 200 milioni che ha offerto appena un anno fa. Mbappé dovrebbe firmare un contratto quinquennale con una clausola rescissoria multimilionaria. Lo stipendio che riceverà sarà però ben lontano da quello che hanno messo sul tavolo a Parigi.