Bayern Monaco, ufficiale: Neuer rinnova fino al 2024

Neuer felice per il rinnovo con il Bayern Monaco

Grande gioia per l'estremo difensore e i vertici societari. Neuer, che fin qui ha collezionato 472 presenze ufficiali con il club, ha manifestato tutta la propria gioia per il rinnovo: "Sono molto felice che il mio percorso al Bayern stia continuando.Avremo di nuovo un'ottima squadra, con la quale potremo giocare per tutti i titoli.Da portiere, capitano e leader voglio essere un supporto e un fattore decisivo nei nostri grandi obiettivi.Vogliamo estendere il nostro record di campionato e attaccare ai vertici della Coppa DFB e della Champions League".

Kahn e Salihamidzic sul rinnovo di Neuer

Oliver Kahn, attuale CEO del club, commenta: "Manuel Neuer è il miglior portiere del mondo e da anni stabilisce standard internazionali. È un enorme risultato essere in grado di mantenere un certo standard a livello mondiale in modo così coerente per un periodo di tempo così lungo. Siamo molto felici di aver prolungato il suo contratto. Manuel è una delle figure determinanti nella storia dell'FC Bayern". Sulla stessa lunghezza d'onda Hasan Salihamidzic, membro del consiglio per lo sport dell'FC Bayern: "Siamo molto felici che Manuel Neuer abbia prolungato il suo contratto con noi fino al 2024. Manuel è nell'FC Bayern dal 2011, è il nostro capitano, è stato il miglior portiere del mondo per così tanti anni e ovviamente uno dei nostri giocatori chiave. Vogliamo avere successo in tutte le competizioni negli anni a venire. Manuel è il nostro grande supporto dentro e fuori dal campo. Continuerà a svolgere un ruolo chiave nell'aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".