Il Manchester United fa la spesa per Ten Hag: assalto a De Jong e Timber

Appuntamento il 4 luglio nel centro sportivo di Carrington: Erik Ten Hag ha deciso di anticipare il ritiro di qualche giorno e ha chiesto al Manchester United di completare per quella data le operazioni di mercato più importanti. I Red Devils non vincono il titolo dal 2013, ultimo regalo di Alex Ferguson. E nella scorsa stagione sono arrivati sesti, rischiando di scivolare dall’Europa League alla Conference: una qualificazione salvata solo grazie alla sconfitta all’ultima giornata del West Ham in casa del Brighton. La rivoluzione è scattata subito dopo la separazione da Ralf Rangnick, che nel frattempo è diventato il ct dell’Austria. Ten Hag sta lavorando per convincere Frenkie De Jong a lasciare il Barcellona. Lo ha lanciato nell’Ajax e ora spinge per portarlo a Old Trafford. Ten Hag lo considera la mezzala ideale per il suo gioco e la chiave per snellire i tempi di costruzione della nuova squadra.