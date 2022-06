"Tottenham, non solo Perisic: Conte vicino a Lenglet"

BARCELLONA (SPAGNA) - Terminata la stagione, in casa Barcellona è tempo di bilanci e mercato. Il club deve fare i conti con una situazione economica deficitaria, pertanto chiudere delle operazioni in entrata non sarà affatto semplice. Intanto Xavi ha già annunciato ad alcuni giocatori che non rientreranno nel nuovo progetto tecnico blaugrana e dunque dovranno lasciare il Camp Nou. Tra i nomi nella lista dei partenti c'è anche Clement Lenglet.