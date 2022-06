"United, De Jong sempre più vicino. Alternativa Milinkovic Savic"

Frankie De Jong sarebbe sempre più vicino al Manchester United. Secondo il quotidiano catalano "Sport", il Barcellona e il club dell'Old Trafford sarebbero a un passo dal chiudere l'accordo per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, una somma molto importante per le casse degli azulgrana. La palla, però, resta tra i piedi del centrocampista olandese che ha più volte detto che è sua intenzione rimanere al Barcellona, nonostante sia una priorità per il nuovo allenatore dello United, ovvero il connazionale Ten Hag (che lo ha già allenato all'Ajax). I Red Devils sarebbero pronti anche ad aumentare lo stipendio di De Jong, ma vorrebbero una risposta entro metà giugno e per questo starebbero seguendo anche piste alternative, una delle quali, secondo Sport, porterebbe al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, cercato da mezza Europa.